رياضة | شريف إكرامي: السوبر عربون صلح مع جماهير الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شريف إكرامي: السوبر عربون صلح مع جماهير الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن الفوز بلقب بطولة السوبر على حساب الزمالك كان فرصة من أجل مصالحة الجماهير وتعويضها بشكل بسيط عن الفترة الماضية.

وأوضح أن السوبر بطولة خاصة ومهمة قبل الموسم الجديد وأهميتها تضاعفت لأنها جاءت هذه المرة على حساب الزمالك المنافس التقليدي لتمنح اللاعبين دفعة معنوية قوية قبل انطلاق بطولة الدوري.

وأضاف إكرامي أن اللاعبين تعاهدوا على القتال من أجل التتويج بالسوبر واسعاد الجماهير والفوز خطوة مهمة على طريق الفوز بكل الألقاب هذا الموسم.

وكشف إكرامي أن اللاعبين الكبار تحدثوا مع زملائهم قبل المباراة وتعاهدوا علي بذل أقصى جهد لتحقيق الفوز و التتويج بالسوبر مشيرصا إلى إن الجميع كانوا على قلب راجل واحد سواء الذين شاركوا في المباراة أو الجالسين علي دكة البدلاء أو من كانوا خارج القائمة، حتي تحقق الفوز والتتويج بالسوبر، وهو دفعة قوية للفوز بكل البطولات في المرحلة المقبلة.

محمد الشناوي يتحدث عن صناعة هدف حسين الشحات

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أكد محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن التتويج بالسوبر المصري على حساب الزمالك هو اقل هدية يقدمها اللاعبون لجماهير النادي العظيمة.

وقال محمد الشناوي: "سعيدا جدا بوجود الجماهير في المدرجات وهي كلمة السر في الفوز و الروح التي ظهر عليها اللاعبون بالرغم من الأحداث الصعبة والإصابات التي لحقت بهم.. بداية الموسم بالفوز بلقب السوبر على حساب الزمالك سيكون له آثار إيجابية كبيرة على مسيرة الفريق في الموسم الجديد.

وعن صناعته لهدف حسين الشحات قال: "بالتأكيد رؤيتي لموقعه داخل الملعب ودقة إرسال الكرة كانا سر مشاركتي في صناعة الهدف، وهذا أمر يسعدني خاصة أن الهدف يحسب للفريق وليس لمجهود لاعب بمفرده".

وفاز الأهلي على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين بالسوبر المحلي على ملعب برج العرب، بحضور 10 آلاف مٌشجع ليتوج الأهلي باللقب الحادي عشر.

وانتهى الشوط الأول من مباراة القطبين بتقدم الأهلي بهدفين ثم أضاف جونيور أجايي الثالث مع بداية الشوط الثاني قبل أن يبدأ الزمالك في ريمونتادا عن طريق محمود علاء من ركلة جزاء ثم عاد وسجل الهدف الثاني من ركلة جزاء في نفس الزاوية على يسار محمد الشناوي بعد أ تحصل عليها أشرف بن شرقي ليشعل آخر ربع ساعة في المباراة، ولكن فشل الأبيض في تسجيل هدف التعديل لينتهي اللقاء بفوز الأحمر 3-2 في السوبر المصري.

ورفع الأهلي رصيده من بطولات السوبر إلى رقم 11 ليحافظ على لقبه الذي حصل عليه في الموسم قبل الماضي على حساب المصري البورسعيدي بهدف نظيف لوليد أزارو.