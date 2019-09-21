رياضة | هل يفعلها ميسي اليوم؟.. ضربة قوية في انتظار كريستيانو رونالدو

يطير فريق برشلونة إلى غرناطة اليوم لمواجهة قوية تجمعهما في التاسعة مساء اليوم السبت في الأسبوع الخامس من بطولة دوري الدرجة الأولى الإسباني.

ويبحث برشلونة عن انتصاره الثالث هذا الموسم بعد الفوز على ريال بيتيس بخمسة أهداف لهدفين وبنفس النتيجة على فالنسيا في الجولة الماضية ، في حين تعادل مع أوساسونا بنتيجة 2-2، وخسر في مستهل المشوار أمام أتليتك بلباو.

ومن المنتظر أن يشارك الأرجنتيني ليونيل ميسي أساسيا للمرة الأولى هذا الموسم بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها قبل انطلاق الليجا، وفي حال سجل الأرجنتيني هدفا فإنه سيعادل عدد أهداف كريستيانو رونالدو 420 هدفا مع الأندية التي لعب لها.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن هدف واحد يفصل ليونيل ميسي عن معادلة سجل أهداف كريستيانو مع الأندية التي لعب لها.

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