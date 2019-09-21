رياضة | وحيد: الحمد لله على نعمة الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وحيد: الحمد لله على نعمة الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد محمود وحيد ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن فريقه استحق الفوز على على الزمالك والتتويج بلقب كأس السوبر المصري.

وأوضح محمود وحيد أن جميع اللاعبين كانوا على قدر المسؤولية ونجحوا في تخطي العديد من العقبات خاصة بعد تعرض محمود متولي وياسر إبراهيم للإصابة خلال المباراة.

وأشار وحيد إلى وجود جماهير الأهلي في مدرجات استاد برج العرب كان له مفعول السحر على اللاعبين ، ولعبت دور مهما في تحقيق الفوز وحصد اللقب.

وقال وحيد: "الحمد لله على نعمة ارتداء قميص الأهلي لأن اللعب للقلعة الحمراء نعمة وقيمة كبيرة ففي غضون شهور قليلة حصلت معه على بطولتين وأتمنى استمرار الانتصارات وتحقيق المزيد من البطولات خلال الفترة المقبلة".

وصلة هجوم على الأهلي في مباراة السوبر

اتهم مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي بالقيام بإشارة غير أخلاقية كانت السبب في مشادتهما عقب مباراة السوبر المصري.

وأكد مرتضى أن خالد مرتجي قام بسلوك غير أخلاقي وأصدر إشارة لا يجب أن تصدر من عضو مجلس الأهلي.

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وأضاف مرتضى: "العامري فاروق اكتشف خطأ خالد مرتجي وعمرو الجنايني عندما علم بالخطأ أكد أنني كنت على حق".

وأشار مرتضى إلى أن الزمالك ظهر بشكل جيد فى الشوط الثانى وكان قريب من العودة القوية وإحراز التعادل لولا زاد التركيز من اللاعبين لتسجيل هدف قاتل.

وتابع مرتضى: "ميتشو لديه أخطاء كثيرة في مباراة السوبر المصري ولذلك سأتحدث معه لكشف أسباب القصور في الأداء للوصول إلى حلول لعلاج تراجع الأداء لأنه من غير المعقول أن يظهر الزمالك بهذا الشكل".

وفاز الأهلي على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين بالسوبر المحلي على ملعب برج العرب، بحضور 10 آلاف مٌشجع ليتوج الأهلي باللقب الحادي عشر.

وانتهى الشوط الأول من مباراة القطبين بتقدم الأهلي بهدفين ثم أضاف جونيور أجايي الثالث مع بداية الشوط الثاني قبل أن يبدأ الزمالك في ريمونتادا عن طريق محمود علاء من ركلة جزاء ثم عاد وسجل الهدف الثاني من ركلة جزاء في نفس الزاوية على يسار محمد الشناوي بعد أ تحصل عليها أشرف بن شرقي ليشعل آخر ربع ساعة في المباراة، ولكن فشل الأبيض في تسجيل هدف التعديل لينتهي اللقاء بفوز الأحمر 3-2 في السوبر المصري.

ورفع الأهلي رصيده من بطولات السوبر إلى رقم 11 ليحافظ على لقبه الذي حصل عليه في الموسم قبل الماضي على حساب المصري البورسعيدي بهدف نظيف لوليد أزارو.