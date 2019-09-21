رياضة | نشرة أخبار دوري القسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة أخبار دوري القسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسابيع قليلة، وتنطلق مسابقة دوري القسم الثاني، موسم 2019-2020 والتي ينتظرها قطاع عريض من الجماهير في مختلف المحافظات، نظراً لشعبية المسابقة، والتي يشارك بها 36 فريقاً، من بينهم عدد كبير من الأندية الشعبية والجماهيرية، والتي سبق وأن كان لها باع كبير في الدوري الممتاز، وكأس مصر من بينهم جمهورية شبين، والترسانة، والقناة، والأوليمبي، وغزل المحلة، وبلدية المحلة، والرجاء، ومنتخب السويس، وسوهاج، والمنيا، والألومنيوم، بجانب تواجد الثلاثي الهباط من الموسم الماضي، بتروجت، والداخلية، والنجوم.

ويقدم "الخليج 365 الرياضي" نشرة بأهم أخبار واستعدادات عدد من الأندية في السطور التالية :

- سوهاج يستضيف قنا



يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي سوهاج، مباراة ودية عصر اليوم السبت، أمام نظيره فريق شبان قنا، الصاعد حديثاً من دوري القسم الثالث، ويدخل سوهاج اللقاء بدون مدير فني، عقب فسخ التعاقد مع أبو العينين شحاته.

- كوكاكولا يعود إلى ملعب الشرطة



وقرر الجهاز الفني لفريق كوكاكولا العودة لخوض التدريبات على ملعب اتحاد الشرطة، بدلاً من ملعب "إيرو سبورت" والذي شهد إقامة تدريبات الفريق خلال المرحلة السابقة من فترة الإعداد.

- المنصورة يواجه نجوم المستقبل



أعلن نادي المنصورة، خوض مباراة ودية يوم الإثنين المقبل، خارج ملعبه، أمام فريق نجوم المستقبل، على ملعب الأخير بأكتوبر.

وكان المنصورة قد تعادل في المباراة السابقة على ملعبه أمام جمهورية شبين، كما تعادل النجوم مع الأوليمبي بهدفين لكل منهما.

- الزرقا في معسكر ببورسعيد



ودخل نادي الزرقا معسكر مغلق بالمدينة الشبابية في بورسعيد حتى نهاية سبتمبر الحالي، ومن المقرر أن يلعب الفريق عدد من المباريات الودية، خلال الأسبوع الحالي، كما إقترب الزرقا من ضم حماده جلال مدافع فاركو السابق.

- جمهورية شبين يواجه الغزل



ويلتقي فريق جمهورية شبين مع نظيره فريق غزل شبين، يوم الإثنين المقبل، على استاد المنوفية الرياضي، في مواجهة ودية مرتقبة.

Advertisements

- مبارتان وديتان للمريخ



أعلن نادي المريخ عن إقامة مبارتيان وديتان مع اتحاد نبروة يوم الإثنين، ومع بتروجت يوم الخميس، وكان الفريق البورسعيدي قد حقق الفوز مؤخراً على الدخان بهدفين مقابل هدف.

- استقرار الأوضاع في بيلا



يواصل فريق بيلا الصاعد من القسم الثالث، تدريباتة الجماعية، عقب حل الأزمة المالية، وعودة الفريق للمران، ومن المقرر أن يلعب بيلا مع سيدي سالم عصر الإثنين المقبل.

وحصل مجلس إدارة بيلا على توقيع إبراهيم الجريحي حارس مرمى أبو قير، وسيراميكا السابق، وإبراهيم عرب فرنسا لاعب طنطا.

- بلدية المحلة يستضيف الحامول



يلعب فريق بلدية المحلة مباراة ودية يوم الثلاثاء المقبل، على أرضه، مع فريق الحامول، وسبق للبلدية الفوز مؤخراً على ميجا سبورت بهدف نظيف.

- البنك الأهلي يستغني عن بعض الصفقات



وقام مؤخراً فريق البنك الأهلي، بالإستغناء عن بعض اللاعبين الجدد منهم وليد ترك، وأسامه وليد، ونادر السيد، بينما ضم الفريق أحمد جمال ظهير أيمن القناة، ومحمد مصطفى ميدو لاعب الترسانة، وعمرو سمير لاعب بلدية المحلة، ومحمد السيد مدافع المقاولون مواليد 1997.

- مالية كفر الزيات يستفيق



إنطلقت فترة إعداد فريق المالية، مؤخراً، بمشاركة عدد قليل من اللاعبين، بجانب الحصول على توقيع مجموعة لاعبين جدد منهم عبدالله السيد ومحمد مرسي هشام يحي ثلاثي المقاولون، وعبدالعزيز ابراهيم لاعب الانتاج الحربي، وأحمد عاشور لاعب غزل المحلة، ومحمد فرج ابوقير للاسمدة، ومحمود البركي لاعب غزل المحلة.

