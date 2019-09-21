شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع لـ«ميلان ضد إنتر» في ديربي الغضب والان مع التفاصيل

يستعد ملعب سان سيرو لاستضافة المباراة النارية التي ستجمع كلًا من ميلان ضد إنتر في ديربي الغضب، وقمة منافسات الجولة الرابعة من الكالتشيو.

تشكيل ناري متوقع لـ«ميلان ضد إنتر» في ديربي الغضب

ومن المتوقع أن يدخل ميلان ضد إنتر في ديربي الغضب، بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: دوناروما.

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خط الدفاع: كونتي، موساكيو، رومانيولي، رودريجيز.

خط الوسط: كيسي، بيليا، شالهانوجلو.

خط الهجوم: سوسو، بيونتيك، لوكاس باكيتا.

ترتيب الجارين قبل موقع ميلان ضد إنتر في ديربي الغضب

و يتصدر إنتر جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بعدما حقق العلامة الكاملة من الفوفي ثلاثة مباريات، فيما يحل ميلان في المركز السابع برصيد 6 نقاط