شكرا لقرائتكم خبر عن كين يقود هجوم توتنهام ضد ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

يستضيف ملعب كينج باور المباراة النارية التي سيتجمع كلًا من توتنهام ضد ليستر سيتي، والتي ستنطلق في تمام الثانية والنصف ظهرًا، في قمة الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي .

تشكيل توتنهام ضد ليستر سيتي، في قمة الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي، وأعلن ماوريسيو بوتشيتينو، عن تشكيل فريقه توتنهام ضد ليستر سيتي وجاء مكون من:-

حراسة المرمى: هوجو لوريس.

خط الدفاع: سيرجيو أورير، توبي آلدرفيريلد، فيرتونخين، داني روز.

خط الوسط: تانجي ندومبيلي، سيسوكو، هاري وينكس.

خط الهجوم: لاميلا، كين، سون هيونج مين.

فاردي يحمل أمال ليستر سيتي ضد توتنهام

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كما أعلن بريندان رودجرز، عن تشكيل فريقه ليستر سيتي ضد توتنهام والذي جاء كالأتي:-

حراسة المرمى: كاسبر شمايكل.

خط الدفاع: ريكاردو بيريرا، كاجلار سيونكو، إيفانز، بن شيلويل.

خط الوسط: يوري تيليمانس، ويلفريد نديدي، جيمس ماديسون.

خط الهجوم: هارفي بارنز، جيمي فاردي، آيوزي بيريز.

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وتنطلق مباراة ليستر سيتي ضد توتنهام هوتسبير، تزامنًا مع احتلال الثعالب للمركز السادس برصيد 8 نقاط، متراجعًا بفارق الأهداف عن نظيره توتنهام صاحب المركز الرابع.