شكرا لقرائتكم خبر عن مان سيتي ضد واتفورد.. أجويرو يسعى لمنافسة رقم لوكاكو والان مع التفاصيل

يسعى سيرجيو أجويرو، مهاجم مان سيتى، لتحقيق إنجاز جديد فى الدورى الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" أمام نظيره واتفورد فى المباراة التى تجمع العملاقي اليوم بملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة السادسة. من عمر البطولة

ويطمح سيرجيو لحجز اماكن في مرمي نظيره كمافي المباراة السابعة على التوالى بمسابقة الدوري الإنجليزى، لبتساوي مع رقم البلجيكى روميلو لوكاكو الذى سجل فى 7 مباريات متتالية فى ديسمبر 2015 مع إيفرتون الانجليزي .

وسجل أجويرو أمام برايتون فى الجولة الأخيرة من النسخة الماضية في الدوري الانجليزي، قبل أن يسجل أمام وست هام ويونايتد ومانشستر سيتي وبورنموث وبرايتون ونورويتش سيتي هذا الموسم. ابضا ً

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ويتقاسم أجويرو صدارة قائمة هدافي الدوري الإنجليزي مع تامي إبراهام لاعب تشيلسي برصيد 7 أهداف هذا الموسم ويامل لتخطيه ايضا.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني فى جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 10 نقاط خلف ليفربول صاحب الصدارة بفارق خمس نقاط، بينما يحتل واتفورد المركز الأخير برصيد نقطتين.

ويتطلع مان سيتي لتجاوز أثار الهزيمة التي تعرض لها في الجولة الماضية أمام نورويتش سيتي بنتيجة 2-3 وتحقيق فوزه الرابع في البرميرليج هذا الموسم، من أجل تقزيم الفارق مع ليفربول بطل البرميرليج إلى نقطتين، وإنتظار هدية البلوز بتحقيق الفوز على ليفربول في المباراة التي تجمعهما غداً الاحد بملعب "ستامفورد بريدج".

ومن المتوقع أن يغيب عن صفوف مان سيتى اليوم، ثنائى الدفاع ستونز وإيميريك ل بسبب الإصابة.