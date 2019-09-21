شكرا لقرائتكم خبر عن فاردي يقود هجوم ليستر سيتي ضد توتنهام بالدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل
يستضيف ملعب كينج باور المباراة النارية التي سيتجمع كلًا من ليستر سيتي ضد توتنهام هوتسبير، والتي ستنطلق في تمام الثانية والنصف ظهرًا، في قمة الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي .
فاردي يحمل أمال ليستر سيتي ضد توتنهام
وأعلن بريندان رودجرز، عن تشكيل فريقه ليستر سيتي ضد توتنهام والذي جاء كالأتي:-
حراسة المرمى: كاسبر شمايكل.
خط الدفاع: ريكاردو بيريرا، كاجلار سيونكو، إيفانز، بن شيلويل.
خط الوسط: يوري تيليمانس، ويلفريد نديدي، جيمس ماديسون.
خط الهجوم: هارفي بارنز، جيمي فاردي، آيوزي بيريز.
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وتنطلق مباراة ليستر سيتي ضد توتنهام هوتسبير، تزامنًا مع احتلال الثعالب للمركز السادس برصيد 8 نقاط، متراجعًا بفارق الأهداف عن نظيره توتنهام صاحب المركز الرابع.
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