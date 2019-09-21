شكرا لقرائتكم خبر عن تصريحات مثيرة من كونتي تجاه الجماهير الإيطالية قبل ديربي الغضب والان مع التفاصيل

أطلق الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني لإنتر ميلان، تصريحات مثيرة تجاه الجماهير الإيطالية، قبل ديربي الغضب، والمواجهة المرتقبة التي ستجمع ميلان ضد إنتر، على ملعب سان سيرو،وذلك بعدما انتشرت الهتافات العنصرية في مباريات الكالتشيو.

كونتي ينتقد الهتافات العنصرية للجماهير الإيطالية قبل ديربي الغضب

وأشار كونتي خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة فريق إنتر ضد ميلان، في ديربي الغضب، إلا أن أعمال العنف والهتافات العنصرية قد زادت في إيطاليا في الفترة الأخيرة، مضيفًا أن الجماهير أصبحت لاتهتم سوى بإهانة اللاعبين .

وقال كونتي: "العنصرية مشكلة في إيطاليا ، الجماهير تسعى لإثارة الكراهية، لقد أصبحت إيطاليا أسوأ بكثير في الآونة الأخيرة ونحن جميعاً ملامون، نحن نتحدث عن شيء يثقف الجيل القادم على الكراهية والانخراط في العنف ".

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وأشار كونتي أيضًا إلى حقيقة أن اللجنة التأديبية لم تتخذ أي إجراء ضد كالياري بعد أن استُهدف الإساءة العنصرية إلى روميلو لوكاكو، قائلًا: "في إنجلترا، إذا جرب اثنان أو ثلاثة من المشجعين شيئًا ما من ذلك القبيل ، يتم وضعهم في السجن، إلا أنه في إيطاليا يذهب المشجعون إلى الاستاد لإهانة الجماهير المعارضة واللاعبين".

وأنهى: "سيكون من الرائع مشاهدة الجماهير تحضر المباريات فقط للتشجيع ومؤازرة فريقهم".

ميلان ضد إنتر في ديربي الغضب

ويستعد ملعب سان سيرو لإستضافة المباراة النارية التي ستجمع ميلان ضد إنتر، في قمة منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي.

حيث يتصدر إنتر جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بعدما حقق العلامة الكاملة من الفوفي ثلاثة مباريات، فيما يحل ميلان في المركز السابع برصيد 6 نقاط.