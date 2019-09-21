شكرا لقرائتكم خبر عن كافاني يصدم باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل

غاب النجم الأورجوياني إديسون كافاني عن مباراة فريقه باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد، بداعي الإصابة، والتي كان قد حسمها نادي العاصمة الفرنسية بثلاثية دون رد.

صدمة في باريس سان جيرمان بسبب كافاني

وكشف الموقع الفرنسي "le10sport" أن كافاني سيواصل الغياب عن الفريق، حيث يتعافي من الإصابة بصورة أبطئ من المتوقعة، وهو ما سيبعده عن تشكيل الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأوضح، كان من المتوقع أن يتعافي كافاني من الإصابة قبل زميله الفرنسي كيليان مبابي، إلا أن الأخير تعافى تمامًا من الإصابة العضلية التي لحقت به، وشارك مع زملائه في المران الجماعي للفريق.

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كافاني يواصل الغياب عن باريس سان جيرمان

وأكد الموقع الفرنسي، أنه في حين أن كيليان مبابي استأنف تدريباته الجماعية وسيتواجد في مباراة الأحد ضد أولد، شعر إدينسون كافاني بالألم بعد التدريب يوم الجمعة ، ووفقًا لمعلومات من الباريسي، فإن اللاعب قد فقد أي فرصة للمشاركة في المباراة المقبلة .

باريس سان جيرمان يذل ريال مدريد بدون الثلاثي الناري

وكان باريس سان جيرمان قد سحق نظيره ريال مدريد بثلاثية دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما الأربعاء الماضي، على ملعب حديقة الأمراء، في لقاء شهد غياب الثلاثي الناري كيليان مبابي ، إديسون كافاني بداعي الإصابة، بالإضافة لغياب نيمار بداعي الإيقاف.