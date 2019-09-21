شكرا لقرائتكم خبر عن جريزمان يرث نيمار في برشلونة والان مع التفاصيل
نجح أنطوان جريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد السابق في الانتقال لصفوف البرسا، خلال الميركاتو الصيفي المنصرم مؤخرًا، لذلك فإن جريزمان يرث نيمار في برشلونة، عندما يقود الجبهة اليسرى بعد عودة كلًا من لويس سواريز وليونيل ميسي من الإصابة.
جريزمان يعوض فشل برشلونة في استعادة نيمار
وأوضح موقع "le10sport" الفرنسي، أن جريزمان سيضطر للانتقال إلى الجبهة اليسرى للبلوجرانا، بعدما عاد البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي من الإصابة، بالإضافة إلى عودة البيستوليرو الأورجوياني لويس سواريز، وهو ما سيجبر المهاجم الفرنسي على الانتقال للجبهة اليسرى، وهو المركز الذي فشلت تعاقدات برشلونة الأخيرة في التألق خلاله، بعد رحيل البرازيلي نيمار جونيور داسيلفا إلى باريس سان جيرمان وفشل برشلونة في استعادة خلال الميركاتو المنصرم.
وتابع الموقع الفرنسي، جريزمان هو أحد أكبر التعاقدات في تاريخ برشلونة، وذلك بعدما وصلت قيمة انضمامه للفريق إلى 120 مليون يورو، لذلك سيكون عليه التألق بقميص برشلونة، حتى لو اضطر للعب على الجهة اليسرى.
فالفيردي يكشف النقاب عن دور جريزمان في تشكيل برشلونة
وأشار إرنستو فالفيردي المدير الفني الإسباني لفريق برشلونة، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة فريق ضد غرناطة: "يمكنه اللعب في العديد من المراكز، وجوده على اليسار هو أحد الاحتمالات التي لدينا، كما يمكنه الانضمام إلى الوسط، ما نأمله هو أنه عندما يلعب، أن يكون قادرًا على اثبات نفسه رفقة ليو ، أنسو ، لويس" .
انطلاقة جديدة لـ برشلونة ضد غرناطة
ويأمل فريق برشلونة في تحقيق انطلاقة جديدة مثالية في بطولة الليجا، عندما يحل ضيفًا على نظيره غرناطة مساء اليوم، على ملعب لوس كارمينيس، في الجولة الخامسة من الليجا، وذلك بعدما جمع 7 نقاط فقط خلال الأربعة جولات الأولى، احتل بهم المركز الخامس.
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