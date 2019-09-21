انت الان تتابع على غرار صلاح.. "خطوة مهمة" من ليفربول تجاه ماني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صلاح وماني

ذكرت وسائل إعلام بريطانية، السبت، أن نادي ليفربول يخطط لمنح النجم السنغالي، ساديو ماني، عقدا جديدا لتحصينه من أطماع الفرق المنافسة، وعلى رأسهم ريال مدريد الإسباني، مثل ما فعل مع النجم المصري، محمد صلاح.

ووفقا لصحيفة "الصن" البريطانية، فإن ليفربول يخطط لربط ماني بعقد جديد مع "الريدز" حتى صيف 2025، لتحصينه من أطماع ريال مدريد.

ورغم أن ماني وقع على جديد مع "الريدز" في نوفمبر الماضي حتى صيف 2023، إلا أن ليفربول دخل في مفاوضات جديدة مع اللاعب مطلع الموسم الحالي.

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وسيجعل العقد الجديد، ماني هو اللاعب الأعلى راتبا في ليفربول، متفوقا على زميله صلاح، الذي يحصل على 200 ألف إسترليني أسبوعيا.

وأشارت الصحيفة البريطانية في وقت سابق إلى أن عقد محمد صلاح المجدد مؤخرا مع ليفربول يسري حتى عام 2023، لكنها تقول إن إدارة النادي تسعى إلى تمديده عاما إضافيا.

والراتب الجديد حسب "الصن" لن يقل عن 430 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا (نحو 540 ألف دولار)، مما يصل بأجر اللاعب السنوي الإجمالي إلى 22.4 مليون جنيه إسترليني (نحو 28 مليون دولار).