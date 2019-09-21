قبل «الكلاسيكو».. سييرا الاتحاد لا يخسر في “الجوهرة”

جدة - عمرو شويل إبراهيم آل صالح - الخليج 365

قبل انطلاق الكلاسيكو مساء اليوم بين الاتحاد والهلال على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري كاس الامير محمد بن سلمان للمحترفين؛ تستعرض “الخليج 365” أبرز أرقام المدرب التشيلي لويس سييرا مع كتيبة النمور، والذي لم يخسر حتى اللحظة مباراة واحدة في ملعب الجوهرة.

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وعاد سييرا لقيادة الاتحاد في الموسم الماضي في الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أمام الفيحاء، وفاز الاتحاد حينها بهدفين دون رد، ولعب العميد في الجوهرة منذ الجولة الـ23 حتى هذا اليوم 11 مباراة، فاز النمور فيها بـ9 لقاءات، فيما حضر التعادل في مباراتين.

واستطاع الاتحاد أن يفوز على أندية الفيحاء، والباطن، والاتفاق، والفتح، والرائد دوريا، وعلى الباطن والنصر في كأس الملك، وعلى لوكوموتيف الأوزبكي آسيويا، وعلى العهد اللبناني عربيا، وحضر التعادل أمام الوحدة الإماراتي والهلال السعودي آسيويا.

وكانت مصادر مطلعة أكدت لـ”الخليج 365” أنه من المتوقع أن تكون المباراة هي الأخيرة للمدرب التشيلي لويس سييرا مع الاتحاد مساء اليوم، حال الخسارة، بسبب تراجع مستويات الفريق في الفترة الأخيرة، والخروج من بطولة دوري أبطال آسيا أمام الهلال.