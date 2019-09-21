شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ الاستعداد لمواجهة سموحة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم السبت، استعداداته لمواجهة فريق سموحة، المقرر لها الإثنين المقبل، على ملعب الجيش ببرج العرب في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري العام.

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ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، يخوض الفريق مرانه في الخامسة عصرًا، على الملعب الفرعي باستاد برج العرب بالإسكندرية.

ويسعى الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر لتجهيز اللاعبين بالشكل المطلوب استعدادا لانطلاق مشوار الدوري.

وكان الأهلي قد فاز بلقب بطولة السوبر المصري أمس بعد التغلب على الزمالك بنتيجة «3-2»، وقرر الجهاز الفني استمرار اللاعبين في معسكر برج العرب حتى موعد مواجهة سموحة.