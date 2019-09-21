شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة «السولية» بكدمة في وجه القدم.. و«إبراهيم» بإجهاد في عضلة السمانة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
قال الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،إن عمرو السولية، لاعب وسط الفريق، يعاني من كدمة في وجه القدم، وسيبدأ في أداء تدريبات علاجية بداية من مران الفريق مساء اليوم السبت، على الملعب الفرعي باستاد برج العرب.
أما فيما يخص المدافع ياسر إبراهيم، فأوضح «محمود» في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي، أنه يعاني فقط من إجهاد في عضلة السمانة ومشاركته في التدريبات الجماعية تتوقف على استجابة القدم للتأهيل الذي سيخضع له.
وحقق الأهلي الفوز على الزمالك، أمس الجمعة، بنتيجة «3-2»، ليحصد لقب كأس السوبر.
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