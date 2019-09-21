شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلي يحدد حجم إصابة محمود متولي ومدة غيابه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
قال الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الأشعة التي أجراها محمود متولي، مدافع الفريق، أثبتت تعرضه للإصابة بمزق في العضلة الخلفية.
وأشار خالد محمود في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي، إلى أن «متولي» يحتاج لخوض برنامج علاج طبيعي يستمر لمدة ٤ أسابيع، يعود بعدها للتدريبات.
وحقق الأهلي الفوز على الزمالك، أمس الجمعة، بنتيجة «3-2»، ليحصد لقب كأس السوبر.
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