ليفربول مجبر على دفع مليون يورو بعد اتهامه بالتجسس على مانشستر سيتي 

السبت 21 سبتمبر 2019
كشفت صحيفة الماركا الاسبانية عن وجود فضيحة تجسس في الدوري الانكليزي الممتاز، واضافت الصحيفة ان نادي ليفربول سيتجه الى دفع مبلغ مليون باوند لنادي مانشستر سيتي بعد اتهامه بالتجسس على قاعدة بيانات النادي الازرق.
واضافت التقارير ان الفريق الاحمر تجسس على كشافي الفريق الازرق من حزيران العام 2012 وشباط العام 2013، حيث كان ليفربول مهتم بضم اللاعب نادي سرقسطة باولو فرنانديز الذي كان يقترب من الانتقال الى ملعب الاتحاد.
وكان مانشستر سيتي استعان بخبراء من اجل البحث عن من قام بخرق قاعدة بيانات الفريق.
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