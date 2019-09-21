بطولة مصر الدولية لكرة السلة تنطلق مساء اليوم

السبت 21 سبتمبر 2019

تنطلق في السادسة من مساء اليوم مباريات بطولة مصر الدولية لكرة السلة في نسختها الأولي، بصالة الشباب والرياضة بمدينة السادس من أكتوبر.



ويواجه الاتحاد السكندري فريق المصرية للاتصالات في المباراة الافتتاحية للبطولة، التي تقام بحضور الجماهير، بعد حصول اللجنة المنظمة علي الموافقات الأمنية. ويلتقي في الثامنة مساءا، فريق الجزيرة مع الحكمة اللبناني في ثاني مباريات اليوم الأول.

وتقام البطولة بمشاركة 5 أندية هي الاتحاد والجزيرة والمصرية للاتصالات من مصر، والهوبس والحكمة من لبنان.