شكرا لقرائتكم كل ما قدمه منتخب ناشئات كرة اليد في البطولة الافريقية قبل مواجهة الكونغو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويسعى منتخب ناشئات كرة اليد إلى تحقيق الفوز الرابع بعدما نجح فى الفوز بـ 3 لقاءات منذ إنطلاق البطولة التى تقام بنظام الدورى من دور واحد من أجل الزحف إلى حصد اللقب .
ويرصد الخليج 365، مشوار منتخب الناشئات فى البطولة قبل مواجهة الكونغو الديمقراطية كالتالى :
الفوز على النيجر بنتيجة ( 43 / 8 ) .
الفوز على غينيا ( 33 / 26 ) .
الفوز على الجزائر ( 36 / 15 ) .
ومن المقرر أن يلتقى منتخب ناشئات كرة اليد نظيره الأنجولى غدا الأحد فى خامس مواجهاته قبل أن يلتقى تونس يوم 24 سبتمبر الجارى .
و يعتلى منتخب مصر حتى الأن صدارة الترتيب بفارق الأهداف عن المنتخب الأنجولى، حيث يسعى بكل جهده إلى تحقيق اللقب من أجل مواصلة إنجازات كرة اليد الأخيرة على صعيد الناشئين و الشباب .
تضم بعثة منتخب ناشئات مواليد 2002 كلاً من، منى أمين رئيسة البعثة - رامى عبد اللطيف مدير فنى - وليد ابو العطا مدرب عام - خالد عثمان مدرب حراس مرمى - إيمان مرجان مدير ادارى - محمد سليمان محلل فنى - زينب باشا أخصائية العلاج الطبيعى.
واللاعبات مريم أسامة - أمينة هشام - مريم عمر - سارة ياسر - سارة يحيى - رحمة محمد عبد السلام - نهى أيمن - نورا محمود - روان سعيد - ياسمين نجمى - سلمى ياسر - هنا لاشين - جنى صلاح - شهد حسام - منة الله سيد - ياسمين جمال.
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