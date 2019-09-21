شكرا لقرائتكم كل ما قدمه منتخب ناشئات كرة اليد في البطولة الافريقية قبل مواجهة الكونغو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستعد منتخب ناشئات كرة اليد بقيادة مديره الفنى رامى عبد اللطيف إلى خوض رابع مواجهات البطولة الأفريقية المقامة فى النيجر أمام الكونغو الديمقراطية فى الثالثة عصر اليوم السبت .

ويسعى منتخب ناشئات كرة اليد إلى تحقيق الفوز الرابع بعدما نجح فى الفوز بـ 3 لقاءات منذ إنطلاق البطولة التى تقام بنظام الدورى من دور واحد من أجل الزحف إلى حصد اللقب .

ويرصد الخليج 365، مشوار منتخب الناشئات فى البطولة قبل مواجهة الكونغو الديمقراطية كالتالى :

الفوز على النيجر بنتيجة ( 43 / 8 ) .

الفوز على غينيا ( 33 / 26 ) .

Advertisements

الفوز على الجزائر ( 36 / 15 ) .

ومن المقرر أن يلتقى منتخب ناشئات كرة اليد نظيره الأنجولى غدا الأحد فى خامس مواجهاته قبل أن يلتقى تونس يوم 24 سبتمبر الجارى .

و يعتلى منتخب مصر حتى الأن صدارة الترتيب بفارق الأهداف عن المنتخب الأنجولى، حيث يسعى بكل جهده إلى تحقيق اللقب من أجل مواصلة إنجازات كرة اليد الأخيرة على صعيد الناشئين و الشباب .

تضم بعثة منتخب ناشئات مواليد 2002 كلاً من، منى أمين رئيسة البعثة - رامى عبد اللطيف مدير فنى - وليد ابو العطا مدرب عام - خالد عثمان مدرب حراس مرمى - إيمان مرجان مدير ادارى - محمد سليمان محلل فنى - زينب باشا أخصائية العلاج الطبيعى.

واللاعبات مريم أسامة - أمينة هشام - مريم عمر - سارة ياسر - سارة يحيى - رحمة محمد عبد السلام - نهى أيمن - نورا محمود - روان سعيد - ياسمين نجمى - سلمى ياسر - هنا لاشين - جنى صلاح - شهد حسام - منة الله سيد - ياسمين جمال.