شكرا لقرائتكم تعرف على إصابة محمود متولي .. يغيب 6 أسابيع عن الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل إصابة محمود متولي فى مباراة الأهلي ضد الزمالك كشفت الأشعة التي أجراها محمود متولى مدافع الأهلى عن إصابته بمزق فى العضلة الخلفية من الدرجة الثانية، وهي الإصابة التي ستبعده عن الملاعب من 4 إلى 6 أسابيع وهو ما يتوقف على استجابة اللاعب للعلاج .

وأصطحب خالد محمود طبيب الأهلى محمود متولى لإجراء الأشعة صباح اليوم، خاصة وأن الفريق يتواجد حالياً في برج العرب بعد اتخاذ الجهاز الفني قراراً بالاستمرار بسبب مباراة سموحة فى بطولة الدوري العام والمقرر اقامتها يوم الثلاثاء المقبل.





محمود متولي شارك فى فوز الأهلي ضد الزمالك

وشارك محمود متولى فى فوز الأهلى على الزمالك بنتيجة 3/2 وتتويجه ببطولة السوبرالمصري ، إلا أنه غادر اللقاء بداعي الإصابة ليشارك بدلاً منه زميله محمد هاني.