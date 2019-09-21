شكرا لقرائتكم "الحسامين" يثيران قلق فايلر قبل مباراة الأهلي ضد سموحة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الأهلي ضد سموحة



لازالت احتفالات النادي الأهلى بالفوز ببطولة السوبر المصري، مُستمرة بعد نجاح الفريق الأحمر فى الفوز على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى المواجهة التي أقيمت بين الفريقين مساء أمس الجمعة على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

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وأتخذ الجهاز الفني للأهلى بقيادة السويسري رينيه فايلر قراراً بمد معسكر الفريق ببرج العرب، فى ظل ضيق الوقت بين مباراة القمة ومواجهة سموحة فى بطولة الدوري المصري الممتاز، والمقرر اقامتها يوم الاثنين المقبل والتي تأتى فى افتتاح مباريات الفريق الأحمر فى بطولة الدوري العام.

فايلر يكشف عن مخاوفه قبل مباراة الأهلي ضد سموحة



ومن المعروف عن فايلر أنه يدرس منافسه بشكل دقيقه قبل مواجهته، وبالفعل بدأ المدرب السويسري فى دراسة سموحة قبل مواجهته المرتقبة، مؤكداً لجهازه المعاون أن أكثر ما يقلقه فى الفريق السكندري هما الحسامين، حسام حسن المدير الفني المشهود له بالكفاءة والنجاح فى إدارة المباريات الكبري، وكذلك حسام حسن مهاجم الفريق الذي يعد واحد من أفضل مهاجمي الكرة المصرية فى الوقت الحالي.