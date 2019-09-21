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شكرا لقرائتكم عمارة : حمدى أقل من مستوى الأهلي وأخطاء الشناوى متكررة والزمالك محظوظ... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكد لاعب الأهلى السابق أنه شعر بالطمأنينة عندما رأى أجاى فى هجوم الأحمر لأنه يمثل قيمة وإضافة كبيرة للفريق، وأنه لو كان مكان فايلر فكان سيدفع بصالح جمعة وليس قفشة مع بداية المباراة.
وتابع عمارة أن محمد الشناوي، حارس الأهلى يواصل الأخطاء القاتلة مع القلعة الحمراء، التى تكررت بشكل ملحوظ ومنح الزمالك ركلة جزاء هدية، وعليه أن يراجع مستواه فى المباريات المقبلة .
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