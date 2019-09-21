شكرا لقرائتكم عمارة : حمدى أقل من مستوى الأهلي وأخطاء الشناوى متكررة والزمالك محظوظ... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق محمد عمارة نجم النادى الأهلى السابق على مباراة كأس السوبر المصرى التى جمعت قطبى الكرة المصرية أمس على استاد برج العرب، وفاز بها المارد الأحمر بنتيجة 3/2 ليتوج بكأس السوبر للمرة رقم 11 فى تاريخه.

وتحدث عمارة فى تصريحات تلفزيونية لقناة تايم سبورت قائلا : إن حمدى فتحى لم يرتقى بمستواه إلى مستوى النادى الأهلى حتى الآن خاصة وأنه تسبب فى ركلة جزاء ساذجة أعادت الزمالك إلى المباراة بعدما كان الأهلى قد اقترب من الحسم، حتى وإن كان فتحى قد اضطر للعب فى غير مركزه فهو بالأساس لاعب وسط ولديه خبرة بالالتزامات الدفاعية.

وأضاف عمارة معلقا عن أداء الزمالك فى المباراة قائلاً: الحظ خدم الزمالك وكان من الممكن أن تمنى شباكه بأهداف كثيرة فالشوط الأول لولا مواصلة إهدار الفرص، كما كان غياب مصطفى محمد مهاجم الزمالك عن المشاركة كأساسى علامة استفهام كبيرة على اختيارات ميتشو مدرب القلعة البيضاء خاصة وأن اللاعب أثبت ذلك عقب نزوله للمباراة.

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وأكد لاعب الأهلى السابق أنه شعر بالطمأنينة عندما رأى أجاى فى هجوم الأحمر لأنه يمثل قيمة وإضافة كبيرة للفريق، وأنه لو كان مكان فايلر فكان سيدفع بصالح جمعة وليس قفشة مع بداية المباراة.

وتابع عمارة أن محمد الشناوي، حارس الأهلى يواصل الأخطاء القاتلة مع القلعة الحمراء، التى تكررت بشكل ملحوظ ومنح الزمالك ركلة جزاء هدية، وعليه أن يراجع مستواه فى المباريات المقبلة .