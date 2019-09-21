ميتشو يعالج سلبيات الزمالك فى السوبر المصري قبل موقعة الاتحاد...

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جدة - عمرو شويل الزمالك ضد الاتحاد الاثنين المقبلقبل مران اليوم، يعقد الصربى ميتشو المدير الفنى لفريق نادى الزمالك جلسة مع اللاعبين ، وذلك استعدادا لمواجهة إنطلاق الدورى أمام الإتحاد السكندرى و المحدد لها بعد غدا الأثنين .
كما سيعقد ميتشو محاضرة فيديو لشرح الأخطاء الدافعية التى تسببت فى خسارة الفريق خاصة فى الشوط الأول بمواجهة السوبر التى ابتعد فيها لاعبو الأبيض عن مستواهم بشكل كبير .
فيما حرص ميتشو على الإستعانة بعدد من التسجيلات لمباريات زعيم الثغر والتى كان أخرها فى البطولة العربية، للوقوف على أبرز نقاط القوة والضعف التى يمكنه من خلالها وضع خطته للمباراة، بالإضافة إلى مشاهدة مباراة الفريقين التى جمعت بينهما ضمن منافسات دور نصف النهائى ببطولة كأس مصر، التى انتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد، بعدما امتدت لشوطين إضافيين عقب انتهاء وقت المباراة الأصلى بالتعادل السلبى بين الفريقين، قبل أن يحرز مصطفى محمد، مهاجم الزمالك، هدف الفوز لفريقه فى الدقيقة 99 من زمن المباراة، ليتأهل الأبيض للنهائى ويحصد اللقب على حساب نادى بيراميدز.
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