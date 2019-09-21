شكرا لقرائتكم صلاح أمين يقود هجوم المقاصة أمام أسوان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
واختار الجهاز الفنى لفريق الكرة بنادى مصر المقاصة 20 لاعبا للسفر إلى أسوان للدخول فى معسكر مغلق استعدادا لمواجهة أسوان وضمت قائمة المقاصة كل من : أحمد عادل عبد المنعم ومحمود حمدى ومحمد كوكو فى حراسة المرمى، وأحمد مودى وعاصم سعيد وأحمد ياسين وعصام صبحى وأحمد محسن ومحمد دسوقى وحسني فتحي في خط الدفاع وصلاح ريكو وميدو جابر ومصطفى شبيطة ومحمد رمضان ومحمد إبراهيم وخالد اوتشو وباولن فوافي فى الوسط ، وصلاح عاشور وصلاح أمين فى الهجوم .
بهذه الاختيارات يغيب عمرو مرعي الوافد الجديد إلى صفوف المقاصة من بيراميدز على سبيل الاعارة عن أولى مباريات الفريق الفيومي في الموسم الجاري.
وسافر المقاصة أمس الجمعة إلى أسوان حيث دخل الفريق الفيومي في معسكر مغلق لمدة 24 ساعة استعداداً لأسوان ويطمح أبناء الفيوم في استعادة مكانتهم بالمربع الذهبي في الموسم الجديد.
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