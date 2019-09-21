شكرا لقرائتكم بعد إصابة متولي وإبراهيم .. هذا الثنائي يقود دفاع الأهلي ضد سموحة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الأهلي ضد سموحة



خرج النادي الأهلى من مواجهة الزمالك فى كأس السوبر المصري، والذي حسمه لصالحه بنتيجة 3/2، بإصابات عديدة بالجملة، بعد تعرض أكثر من لاعب مؤثر لإصابات قوية.

الدفاع الأكثر ضرارا قبل مباراة الأهلي ضد سموحة



ويأتى على رأس ضحايا الأهلي فى مباراة السوبر، قلبي الدفاع محمود متولى وياسر ابراهيم بالإضافة لعمرو السولية رمانة ميزان وسط الملعب.

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ويعد خط الدفاع هو أكثر الخطوط تأثراً بالإصابات بعد إصابة ياسر إبراهيم ومحمود متولى، والذين تأكد غيابهما عن مباراة سموحة المقبلة فى بطولة الدوري المصري والمقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل، فى الوقت الذي لا يتواجد سعد سمير فى معسكر الفريق نظراً لعودته تواً من إصابة طويلة.

ثنائي جديد فى تشكيلة الأهلي ضد سموحة



وأكد مصدر داخل جهاز الكرة بالأهلى أن أيمن أشرف سيعود لمكانه فى قلب دفاع الأهلى فى مواجهة سموحة بعد انتهاء ايقافه، كما سيعود رامي ربيعة للحسابات بعد تعافيه من الإصابة، خاصة وأنه كان جاهزاً للمشاركة فى السوبر، إلا أن الجهاز الفني فضل منحه مزيد من الوقت للتعافي.

وسيتواجد محمد هاني على دكة البدلاء ليس فقط ليكون بجانب أحمد فتحى الظهير الأيمن الأساسي، ولكن أيضاً ليكون بديلاً لقلبي الدفاع فى ظل حالة النقص العددي التي يعاني منها الفريق على مستوى الخط الخلفي.