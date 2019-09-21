الأهلي ضد سموحة .. ياسر إبراهيم يغيب عن الأحمر بعد إصابة مزدوجة...

جدة - عمرو شويل الأهلي ضد سموحة

أثبتت الفحوصات الطبية معاناة ياسر إبراهيم مدافع النادي الأهلى من شد مزدوج فى عضلتي السمانة اليمني واليسرى، بعد مشاركته مع فريقه فى مواجهة الزمالك، التي أقيمت أمس الجمعة على كأس السوبر المحلي، والتي حسمها الفريق الأحمر بنتيجة 3/2.

الأهلي وسموحة بدون ثنائي الدفاع الأحمر

ويواجه الأهلى أزمة فى مواجهة سموحة تتمثل فى غياب ياسر ابراهيم وزميله محمود متولي والذي أثبتت الأشعة معاناته من تمزق فى العضلة الخلفية، ويحاول الجهاز الفني حالياً ايجاد حلول للأزمة الدفاعية قبل مواجهة الفريق السكندري.

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ياسر إبراهيم يغيب عن الأهلي ضد سموحة



وتضاءلت فرصة ياسر إبراهيم فى اللحاق بمواجهة فريقه لسموحة، والتى تأتى فى افتتاح مباريات الأهلى ببطولة الدوري العام، فيما وضع الجهاز الطبي برنامج علاجي للاعب من أجل تجهيزه للعودة من جديد للتدريبات والمباريات.