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شكرا لقرائتكم الأهلي ضد سموحة .. ياسر إبراهيم يغيب عن الأحمر بعد إصابة مزدوجة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الأهلي ضد سموحة
أثبتت الفحوصات الطبية معاناة ياسر إبراهيم مدافع النادي الأهلى من شد مزدوج فى عضلتي السمانة اليمني واليسرى، بعد مشاركته مع فريقه فى مواجهة الزمالك، التي أقيمت أمس الجمعة على كأس السوبر المحلي، والتي حسمها الفريق الأحمر بنتيجة 3/2.
الأهلي وسموحة بدون ثنائي الدفاع الأحمر
ويواجه الأهلى أزمة فى مواجهة سموحة تتمثل فى غياب ياسر ابراهيم وزميله محمود متولي والذي أثبتت الأشعة معاناته من تمزق فى العضلة الخلفية، ويحاول الجهاز الفني حالياً ايجاد حلول للأزمة الدفاعية قبل مواجهة الفريق السكندري.
ياسر إبراهيم يغيب عن الأهلي ضد سموحةوتضاءلت فرصة ياسر إبراهيم فى اللحاق بمواجهة فريقه لسموحة، والتى تأتى فى افتتاح مباريات الأهلى ببطولة الدوري العام، فيما وضع الجهاز الطبي برنامج علاجي للاعب من أجل تجهيزه للعودة من جديد للتدريبات والمباريات.
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