شكرا لقرائتكم الكاف يمنح منتخب مصر 14 كرة .. أعرف السبب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يُسلم الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، المنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب، 14 كرة قبل بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة التى تقام فى مصر. وأعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" أن قرعة بطولة كأس الأمم الافريقية تحت 23 سنة والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 ستقام بالمنتزه فى الإسكندرية يوم 3 أكتوبر المقبل فى الخامسة مساء. ووفقا لخطاب الكاف، سيقوم الاتحاد الإفريقى بتسليم كل منتخب من المنتخبات الثمانية المشاركة فى البطولة 14 كرة للتدريب بها قبل خوض منافسات البطولة التى تقام فى مصر. Advertisements وتأهل إلى البطولة 8 منتخبات هى مصر "البلد المضيف" والكاميرون وغانا وجنوب أفريقيا وزامبيا وكوت ديفوار، نيجيريا "حامل اللقب" ومالي. وتقام أمم أفريقيا تحت 23 سنة بمصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل وهي: باستاد القاهرة و استاد السلام على مجموعتين كل واحدة تضم 4 منتخبات ويتأهل إلى الأولمبياد أصحاب المراكز الثلاث الأولى فى البطولة.

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