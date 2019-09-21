شكرا لقرائتكم المقاصة يخشى 4 مطبات أمام أسوان فى افتتاح الدوري المصري .. تعرف عليها... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل المقاصة يواجه أسوان فى افتتاح الدوري المصريقبل مباراتهم المرتقبة غدا أمام أسوان على ملعب الأخير فى أولى مباريات الدورى العام بالموسم الجديد، حذر الجهاز الفنى لنادى مصر المقاصة لاعبى الفريق من إهدار الفرص، مطالبا بضرورة اللعب الجماعى والضغط على الفريق المنافس فى وسط الملعب .
وركز الجهاز الفنى للمقاصة على بعض الجمل الفنية والتكتيكية من أجل تنفيذها فى اللقاء المرتقب مطالباً اللاعبين باستغلال كافة الفرص التى تتاح لهم أمام المرمى وعدم التهاون أو الاستهتار بالمنافس مشددا على أن أسوان فريق كبير وسبق له اللعب فى الدورى الممتاز.
وسافر المقاصة أمس الجمعة إلى أسوان للدخول فى معسكر مغلق لمدة 24 ساعة قبل مواجهة أسوان حيث يطمح أبناء الفيوم فى عدم التفريط فى أى نقطة مع انطلاقة الدورى من أجل الوصول إلى المربع الذهبي.
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