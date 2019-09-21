شكرا لقرائتكم بعد السوبر المصري .. شريف إكرامي يستعرض عضلاته في الجيم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الأهلي بطل السوبر المصري بعد التتويج ببطولة كأس السوبر المصرى ، رفع شريف إكرامى حارس مرمى النادى الأهلى شعار "الراحة ممنوعة" ، وكان قد فاز المارد الاحمر أمس على نادى الزمالك بنتيجة 3/2، فى المباراة التى جمعت قطبى الكرة المصرية على استاد برج العرب.

ونشر إكرامى صورة عبر حسابه الشخصى على موقع انستجرام خلال تواجده بصالة الجيم فى معسكر الأهلى المستمر بالأسكندرية، أثناء استعدادات وحش أفريقيا لمباراة الأهلى المقبلة أمام فريق سموحة فى افتتاحية الدورى العام بنسخته الجديدة.



الأهلي ضد الزمالك وثلاثية حمراء وسجل ثلاثية الأهلى فى شباك الزمالك كل من جونيور أجاى بواقع هدفين وحسين الشحات بهدف واحد، ويستعد النادى الأهلى لمواجهة سموحة الاثنين المقبل فى تمام الساعة الخامسة والنصف على استاد برج العرب بالأسكندرية.