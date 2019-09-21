شكرا لقرائتكم الخليج 365 يقتحم شخصية فايلر داخل الأهلي .. "بيتكسف من خياله"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الأهلي ضد الزمالك



لا شك أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي نجح فى تقديم مباراة كبيرة على المستوى الفني أمام الزمالك خلال مباراة السوبر المصري، والتي حسمها الفريق الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدفينن ليكتب شهادة ميلاده مع الأهلى بعد تحقيقه أول بطولة فى مشواره.

ورغم عدم مرور مدة طويلة على تولى فايلر للمسئولية الفنية للقلعة الحمراء، إلا أن هناك بعض السمات الشخصية التي بدأت فى الظهور فيما يخص تعاملات فايلر المختلفة.

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الأهلي ضد الزمالك تكشف شخصية فايلر



وكشفت مباراة الأهلي ضد الزمالك أن فايلر مدرب هادئ لا ينفعل بسهولة ولا يتفاعل بشكل مبالغ مع أحداث المباراة، ولكنه فى نفس الوقت لا يجلس كثيراً على دكة البدلاء ودائماً ما يتابع أحداث المباريات من على خط الملعب دون التحدث كثيراً مع اللاعبين.

كما كشفت مباراة الأهلي ضد الزمالك، أن السويسري فايلر خجولاً ولا يحب التحدث كثيراً خاصة مع وسائل الإعلام، وهو ما حدث بعد انتهاء المباراة، حيث رفض التسجيل مع أي قناة عقب إلغاء المؤتمر الصحفي للمباراة.

بينما السمة الثالثة التي كشفتها مباراة الأهلي ضد الزمالك فى شخصية فايلر هى عدم المبالغة فى الفرحة حيث أكتفى المدرب السويسري بمشاركة اللاعبين فرحة الفوز بالسوبر لبضع دقائق قبل أن يترك المشهد ولم يظهر إلا فى لحظات التتويج.