شكرا لقرائتكم الجبلاية تستدعي المحترفين لمعسكر الفراعنة فى أكتوبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ترسل اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة خطابات الإستدعاء للاعبين المحترفين خارج مصر للإنضمام إلى معسكر شهر أكتوبر المقبل، خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وتنص اللوائح على إرسال خطابات الإستدعاء للاعبين المحترفين قبل 15 يوما من بدء المعسكر، ما يعنى إرسال الخطابات بحد أقصى غدا الأحد. Advertisements

وتعقد اللجنة الخماسية إجتماعا مع حسام البدرى المدير الفنى الجديد للمنتخب اليوم، لمناقشة برنامجه خلال المرحلة المقبلة، بجانب تشكيل الجهاز المعاون للبدرى، والاستقرار على اللاعبين المحترفين الذين سيتم إستدعائهم.

ويشهد اجتماع البدرى مع اللجنة الخماسية تحديد موقف معسكر شهر أكتوبر المقبل فى الفترة من 7 إلى 15 من نفس الشهر و هل سيخوض مباريات ودية خلال المعسكر أم سيكتفى بالمعسكر فقط دون خوض وديات للتعرف على اللاعبين و الإتفاق على خطة اللاعب وكيفية التعامل خلال المرحلة المقبلة.

وأكد مسئولو اتحاد الكرة أنه فى حالة طلب حسام البدرى لخوض مباريات ودية فسيتم البحث عن أحد المنتخبات الأفريقية من التصنيف الثالث، وهو ما سيتم حسمه خلال الساعات المقبة.