شكرا لقرائتكم الجبلاية تستدعي المحترفين لمعسكر الفراعنة فى أكتوبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتنص اللوائح على إرسال خطابات الإستدعاء للاعبين المحترفين قبل 15 يوما من بدء المعسكر، ما يعنى إرسال الخطابات بحد أقصى غدا الأحد.
ويشهد اجتماع البدرى مع اللجنة الخماسية تحديد موقف معسكر شهر أكتوبر المقبل فى الفترة من 7 إلى 15 من نفس الشهر و هل سيخوض مباريات ودية خلال المعسكر أم سيكتفى بالمعسكر فقط دون خوض وديات للتعرف على اللاعبين و الإتفاق على خطة اللاعب وكيفية التعامل خلال المرحلة المقبلة.
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