فيدرر وزفيريف يعززان تفوق أوروبا في كأس لايفر









اسماء السيد - عزز السويسري روجيه فيدرر والألماني ألكسندر زفيريف تفوق "فريق أوروبا" على "فريق العالم" 3-1 الجمعة في جنيف في اليوم الأول من مسابقة كأس لايفر الاستعراضية في كرة المضرب بفوزهما في مباراة الزوجي على الأميركي جاك سوك والكندي دينيس شابوفالوف 6-3 و7-5

ومنح النمسوي دومينيك تييم التقدم للفريق الأوروبي بفوزه على شابوفالوف 6-4 و5-7 و13-11 بعدما أنقذ ثلاث كرات كانت ستمنح الفوز للكندي.

وأدرك سوك التعادل لفريق العالم بتغلبه على الإيطالي فابيو فونييني 6-1 و7-6 (7-3)، قبل أن يعيد اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس التقدم لأوروبا بتغلبه على الأميركي تايلور فريتز 6-2 و1-6 و10-7.

وكان الفريق الأوروبي توج بالنسختين الأولى التي أقيمت العام قبل الماضي في براغ (15-9) والثانية التي جرت العام الماضي في شيكاغو (13-8) وهو مرشح بقوة للاحتفاظ باللقب كون فريق العالم لا يضم أي لاعب مصنف بين العشرين الأوائل.

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ونظرا لطبيعتها الاستعراضية، تكون مباريات الكأس أقصر مدة من المباريات الرسمية، اذ يفوز بها اللاعب الذي يسبق منافسه الى التقدم بمجموعتين. وفي حال تعادلهما بمجموعة لكل منهما، يخوض اللاعبان مباشرة شوطا فاصلا من عشر نقاط.

ويفوز بالكأس الفريق الذي يحقق 13 نقطة. وتقام أربع مباريات في كل يوم من المنافسات، وتحتسب النقاط كالآتي: نقطة للفريق عن كل مباراة يفوز بها الجمعة، نقطتان عن كل فوز السبت، وثلاث نقاط عن كل فوز الأحد.

وتقام يوميا ثلاث مباريات في الفردي ومباراة واحدة في الزوجي، ويقود الفريق الأوروبي اللاعب السويدي السابق بيورن بورغ، بينما يتولى النجم الأميركي السابق جون ماكنرو قيادة فريق العالم. ويضم فريق أوروبا، إضافة الى فيدرر وزفيريف وتييم وفونييني وتسيتسيباس، الإسباني رافايل نادال، بينما يضم فريق العالم سوك وشابوفالوف وفريتز والأسترالي نيك كيريوس والكندي ميلوش راونيتش والأميركي جون ايسنر.

وتحمل الكأس اسم لاعب كرة المضرب الأسترالي السابق رود لايفر الذي أحرز 200 لقب في دورات كرة المضرب في فردي الرجال (رقم قياسي)، منها 11 لقبا في بطولات الغراند سلام، إضافة الى خمسة ألقاب في كأس ديفيس مع منتخب بلاده.

وأطلقت الكأس العام الماضي بمبادرة من فيدرر على وجه الخصوص، وهي تشابه كأس رايدر في الغولف التي تقام مرة كل عامين بين فريقين من الولايات المتحدة وأوروبا. وتستضيف فرنسا النسخة المقبلة من كأس رايدر بين 28 أيلول/سبتمبر الحالي و30 منه.