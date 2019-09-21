عودة الدوري المصري.. ظهور أول لـ " فارياس".. وإنبي يسعى لتجنب سيناريو بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

يشهد اليوم السبت انطلاق منافسات الموسم الجديد من الدوري في مصر 2019/2020 بعد انتهاء نسخته المنصرمة بمباراة جمعت الأهلي والزمالك 28 يوليو الماضي.

عودة الدوري المصري تأتي بعد ساعات قليلة من مباراة السوبر التي أُقيمت مساء يوم أمس الجمعة وانتهت بفوز الأهلي على غريمه الزمالك في بطولة السوبر.

اليوم الأول من الدوري 21 سبتمبر، يشهد إقامة 3 مباريات:

03:00 ـ طلائع الجيش vs المقاولون العرب

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الطلائع يدخل اللقاء تحت قيادة مديره الفني الجديد، البرازيلي سيرجيو فارياس؛ حيث يرغب في انطلاقة مميزه وهو الأمر الذي يقابله رغبة المقاولون العرب تحت قيادة مديره الفني عماد النحاس والصفقات الجديدة في مواصلة النتائج الجيدة.

05:30 ـ الجونة vs الإسماعيلي

الجونة الذي نجح في البقاء ببطولة الدوري في الجولات الأخيرة يرغب في عدم تكرار الأمر بتحقيق نتائج إيجابية مع بداية الموسم، في الوقت الذي يسعى فريق الإسماعيلي مصالحة جماهيره بعد احتلاله المركز السابع بجدول الدوري برصيد 43 نقطة.

08:00 ـ بيراميدز vs إنبي

بيراميدز سيسعى في موسمه الثاني لمحاولة المحافظة على الصورة التي ظهر بها في موسمه الأول رغم رحيل عدد من نجومه لذا يرغب في انطلاقة قوية تُثبت ذلك، بينما يسعى علي ماهر المدير الفني لإنبي للتسلح بعناصره الجديد للهروب من سيناريو المباراة التي جمعت فريقه وبيراميدز في بداية الموسم الماضي وهُزم الفريق البترولي بهدف نظيف سجله قفشة في الدقائق الأخيرة.