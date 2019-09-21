تشامبرلين يدافع عن صلاح: "يعمل اللى هو عاوزه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي:

يرى أليكس أوكسليد تشامبرلين، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، أن زميله المصري محمد صلاح، مهاجم الفريق، ليس أنانياً، مشيراً إلى أن طريقته في اللعب تقود الريدز للفوز بالمباريات.

وبسؤاله عن الخلافات الأخيرة التي حدثت بين صلاح وساديو ماني، قال تشامبرلين: "صلاح ليس أنانياً، لأنه هداف، وعليه أن يفعل ذلك".

كان ماني عبَر عن غضبه، بعدما لم يمرر له محمد صلاح الكرة، خلال هجمة سنحت للريدز في مباراة بيرنلي بالبريميرليج، حيث كان السنغالي في وضعية أفضل للتسجيل.

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وأضاف تشامبرلين، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "لا يمكننا أن نتوقع منه أن يمرر الكرة طوال الوقت وأن يسجل العديد من الأهداف أيضاً في الوقت ذاته".

وواصل: "طريقة لعبه تجعلنا نفوز بالمباريات، لذلك يجب عليه القيام بما يجب عليه فعله".

واختتم تشامبرلين تصريحاته: "هو يسجل، ونحن نفوز بالمباريات، أنا سعيد بذلك.. مو افعل ما يحلو لك".