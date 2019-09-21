تاريخ المواجهات يحفز الإسماعيلي قبل مواجهة الجونة اليوم

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي نظيره الجونة مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز. ومن المقرر أن تنطلق مباراة الإسماعيلي والجونة في تمام الساعة الخامسة ونصف مساءً بتوقيت القاهر. الخامسة ونصف مساءً بتوقيت القاهر. والتقى الدراويش منذ صعود فريق الجونة للدوري الممتاز في 2009-2010 خلال المواسم المكتملة فى 8 مباريات ، فاز الاسماعيلى فى 4 مباريات وتعادل فى 3 مباراة وهزم فى لقاء وله 13 هدف وعليه 10 أهداف. ، فاز الاسماعيلى فى 4 مباريات وتعادل فى 3 مباراة وهزم فى لقاء وله 13 هدف وعليه 10 أهداف. ويدخل الإسماعيلي اليوم المباراة بقيادة الصربي ميودراج يسيتش المدير الفني للفريق بهدف خطف الثلاث نقاط في أولى مباريات الفريق بالدوري.

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