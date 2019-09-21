مدبولي يقود تشكيل الإسماعيلي المتوقع أمام الجونة

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي ضيفًا على نظيره الجونة مساء اليوم السبت ، ضمن مناقسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.
ومن المقرر أن تنطلق مباراة الإسماعيلي والجونة في تمام الساعة الخامسة ونصف مساءًبتوقيت القاهرة.
ومن المتوقع أن يكون تشكيل الإسماعيلي كالتالي..
حراسة المرمى : محمد فوزي
خط الدفاع : إبراهيم أبو اليزيد، محمد مجدي، باهر المحمدي، أسامة إبراهيم
خط الوسط: محمود دونجا، محمدبيومي، هُمام طارق
خط الهجوم : عبد الرحمن مجدي، وجيه عبدالحكيم، أحمد مدبولي
ويفضل المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي الصربي ميودراج يسيتش الأحتفاظ بتشكيلته مثلما نهى آخر مباراة التي جمعت بينه وبين الأهلي الليبي في البطولة العربية والثبات على اللاعبين إلا في حالة التغيير الأضطراري .
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