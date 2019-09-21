شاهد.. وزير الشباب والرياضة ومحافظ الفيوم يفتتحان أعمال تطوير نادى قارون الرياضي

في مستهل زيارته الميدانية التي يقوم بها اليوم لمحافظة الفيوم، قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يرافقه اللواء عصام سعد محافظ الفيوم بافتتاح أعمال التطوير التي تم الانتهاء منها بنادى قارون الرياضي والتي تشمل "مجمع الصالات المغطاة، مجمع صالات الجيم، ملعب متعدد"، وذلك وسط تواجد أعضاء النادي ومجلس الإدارة، وعدد من القيادات التنفيذية بوزارة الشباب والرياضة ومحافظة الفيوم.

كما قام الدكتور أشرف صبحي بوضع حجر أساس إنشاء حمام سباحة وملعب كرة قدم قانوني ومجمع اسكواش بالنادي، بجانب القيام بجولة تفقدية لمنشآت النادى، والإطلاع على ما يقدمه من خدمات شبابية ورياضية لأعضائه، وكذا متابعة الأنشطة

وأشاد وزير الشباب والرياضة بالمنشآت الشبابية والرياضية المتميزة بنادى قارون الرياضي والتي ستساهم بشكل كبير في الكشف عن المواهب الشابة بالمحافظة من خلال إتاحة الممارسة الرياضية لهم بتلك المنشآت في مختلف الألعاب الرياضية، معتبرا نادى قارون إضافة كبيرة للمنشآت الرياضية بمصر.

أثنى الوزير على تجربة مجلس إدارة نادى قارون الرياضي ودوره الملموس في حسن استثمار منشآت النادى وتعظيم إيراداته والاستفادة منها في تطوير البنية التحتية بالنادى، والتوسع في الأنشطة المقدمة بالشكل الذى يلبي رغبات وطموحات أعضائه، إضافة إلى دعم الوزارة للنادى في إنشاء ملعب كرة قدم بالأبعاد القانونية.

كما كشف الدكتور أشرف صبحي عن حجم استثمارات القطاع الخاص فى مراكز الشباب والذى بلغ 500 مليون جنيه حتى الآن ضمن الخطة التي تنتهجها الوزارة نحو الاستثمار فى مراكز الشباب بجميع محافظات الجمهورية تفعيلا للإدارة الاقتصادية لها، وما ينتج عن ذلك من تطوير للبنية الإنشائية بتلك المراكز بمشاركة القطاع الخاص فى إطار تخفيف العبء عن موازنة الدولة.

ومن جانبه، رحب محافظ الفيوم بزيارة وزير الشباب والرياضة للمنشآت الرياضية بها، مشيدا بدور وزير الشباب والرياضة فى دعم وتطوير المنشآت الرياضية والشبابية بالمحافظة. يقدمه من خدمات شبابية ورياضية لأعضائه، وكذا متابعة الأنشطة الرياضية المقامة به.وأشاد وزير الشباب والرياضة بالمنشآت الشبابية والرياضية المتميزة بنادى قارون الرياضي والتي ستساهم بشكل كبير في الكشف عن المواهب الشابة بالمحافظة من خلال إتاحة الممارسة الرياضية لهم بتلك المنشآت في مختلف الألعاب الرياضية، معتبرا نادى قارون إضافة كبيرة للمنشآت الرياضية بمصر.أثنى الوزير على تجربة مجلس إدارة نادى قارون الرياضي ودوره الملموس في حسن استثمار منشآت النادى وتعظيم إيراداته والاستفادة منها في تطوير البنية التحتية بالنادى، والتوسع في الأنشطة المقدمة بالشكل الذى يلبي رغبات وطموحات أعضائه، إضافة إلى دعم الوزارة للنادى في إنشاء ملعب كرة قدم بالأبعاد القانونية.كما كشف الدكتور أشرف صبحي عن حجم استثمارات القطاع الخاص فى مراكز الشباب والذى بلغ 500 مليون جنيه حتى الآن ضمن الخطة التي تنتهجها الوزارة نحو الاستثمار فى مراكز الشباب بجميع محافظات الجمهورية تفعيلا للإدارة الاقتصادية لها، وما ينتج عن ذلك من تطوير للبنية الإنشائية بتلك المراكز بمشاركة القطاع الخاص فى إطار تخفيف العبء عن موازنة الدولة.ومن جانبه، رحب محافظ الفيوم بزيارة وزير الشباب والرياضة للمنشآت الرياضية بها، مشيدا بدور وزير الشباب والرياضة فى دعم وتطوير المنشآت الرياضية والشبابية بالمحافظة.

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