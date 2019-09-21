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موعد مباراة برشلونة وغرناطة والقنوات الناقلة

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يحل، فريق ضيفًا ثقيلًا على نظيره غرناطة مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة "الليجا".

موعد مبارة برشلونة وغرناطة

ننطلق مباراة برشلونة وغرناطة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة،

والساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية ،

والساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت

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أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وغرناطة

تذاع مباراة برشلونة وغرناطة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت  HD 3 المشفرة، بتعليق خالد الحدي.

ويبدأ برشلونة المباراة وهو يعاني من ضغط المباريات بين فترة التوقف الأولى والثانية

هذا الموسم، وقد يلعب لقاء كل 3 أو 4 أيام سواء في الليجا أو بدوري الأبطال، بينما يدخل غرناطة اللقاء وهو يبحث عن الخروج بنتيجة إيجابية أمام البارسا حامل اللقب مستغلًا الوضع على أرضة وسط جماهيرة.

ويدخل برشلونة اللقاء وهو يحتل المركز الخامس برصيد 7 نقاط، بينما يحتل غرناطة المركز السادس برصيد 7 نقاط متساويًا مع البارسا.

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