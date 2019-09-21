الإسماعيلى يعاقب 3 لاعبين.. ويحل مشكلة «دونجا» و«مجدى»

قرر مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، وقف مستحقات ثلاثى الفريق عمر الوحش، نادر رمضان، محمود صلاح وعدم مشاركة الثلاثى فى التدريبات الجماعية للفريق.

ويعانى عمر الوحش من اضطهاد رئيس النادى، خلال الموسمين الماضيين، وتمت إعارته لفريق للمقاصة، إلا أنه أصيب ولم يشارك مع الفريق، كما رفضت إدارة النادى عرضاً من المصرى لشرائه، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ومن جانبه دافع إبراهيم فارس، عضو مجلس

إدارة الدراويش، عن المجلس بقوله إنه لا توجد أى مصلحة للإدارة فى ظلم اللاعب عمر الوحش وكشف لـ«الوفد» أن وكيله أنور شلوفة أحضر عرضاً للوحش من سموحة بمليون و800 ألف جنيه فى موسم واحد على سبيل الإعارة والنادى تنازل عن حقوقه حتى ينتقل للعب هناك ولكن اللاعب رفض وبعدها أرسل نادى النجمة اللبنانى عرضاً بمبلغ 120 ألف دولار لاستعارة اللاعب لمدة موسم واحد واللاعب رفض أيضاً.

وفى شأن مختلف تمسك الصربى ميودراج المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الإسماعيلى بتعيين مواطنه بويان ستامكوفيتش مدرب الأحمال الجديد للدراويش.

ومن ناحية أخرى نجح باهر المحمدى قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الإسماعيلى فى حل مشكلة محمود عبدالعاطى دونجا الخاصة بتوفير سكن خاص له ولأسرته وتم حل مشكلة اللاعب عبدالرحمن مجدى الذى حصل على نسبة 50% من عقده الموسم الحالى من أجل شراء شقه خاصة للزواج.