موعد مباراة الإسماعيلي والجونة والقنوات الناقلة

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي ضيفًا على نظيره الجونة مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.

ويدخل الصربي ميودراج يسيتش المدير الفني للإسماعيلي مباراة اليوم وهدفه

تحقيق الفوز والخروج من المباراة بهدف الثلاث نقاط، بينما يسعى ونيبوشا المدير الفني للجونة لتحقيق الفوز الأول له برفقة الفريق لمواصلة الانتصارات بالدوري.

موعد مباراة الإسماعيلي والجونة

تنطلق مباراة الإسماعيلي والجونة في تمام الساعة الخامسة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة.

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والساعة السادسة ونصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

والسابعة السابعة ونصف مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الإسماعيلي والجونة

تذاع مياراة الإسماعيلي والجونة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت المصرية.