رياضة | أهلي جدة يطرد "عبد الغني"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهلي جدة يطرد "عبد الغني" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأوضح المحمدي في حديثه عن كون القرار هو قرار الجهاز الفني المؤقت والذي جاء بعد رحيل الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، مشيرًا إلى كون مجلس الإدارة لم يتدخل على الإطلاق في هذا القرار.
وقال صالح المحمدي، في تصريحات لبرنامج الملعب مع وليد: "حسين عبدالغني، قام بتصرف مشين وغير أخلاقي، في أولى الحصص التدريبية له بعد توليه القيادة الفنية للفريق الأول، ولذا فقررنا إبعاده عن الفريق بصورة نهائية بعد هذا التصرف".
وأكمل المدرب المؤقت لنادي أهلي جدة حديثه وتصريحاته الإعلامية قائلًا: "بالنسبة لي، أهم شيء هو تطبيق المنهجية التي تخدم خطة الفريق، وتساعد على إستقرار النادي، وهذا الأمر يفرض علينا أن نقوم بإستبعاد حسين عبد الغني من قائمة الفريق بصورة نهائية في الوقت الحالي".
وكان صالح المحمدي قد رفض الرد على تصريحات حسين عبد الغني والتي قال فيها غنه يرفض توليه تدريب النادي الأهلي، وذلك باعتبار أنه يملك تاريخ أكبر منه، وأكتفى فقط بالقول: "أنا بدأت التدريب منذ 2010".
يذكر أن النادي الأهلي السعودي يستعد مساء اليوم لخوض مواجهة قوية مع نادي الفتح ضمن منافسات الجولة الرابعة في بطولة دوري المحترفين السعودي، وذلك في ظهور أول للمدرب المؤقت صالح المحمدي مع الفريق.