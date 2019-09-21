رياضة | أهلي جدة يطرد "عبد الغني"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهلي جدة يطرد "عبد الغني" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث صالح المحمدي المدير الفني المؤقت للنادي الأهلي السعودي عن سبب وسر استبعاد قائد الفريق الأول في نادي أهلي جدة حسين عبد الغني من قائمة الراقي بشكل نهائي في الفترة المقبلة.

وأوضح المحمدي في حديثه عن كون القرار هو قرار الجهاز الفني المؤقت والذي جاء بعد رحيل الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، مشيرًا إلى كون مجلس الإدارة لم يتدخل على الإطلاق في هذا القرار.