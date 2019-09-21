رياضة | نجم ليفربول يبرر أنانية محمد صلاح ضد ساديو ماني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم ليفربول يبرر أنانية محمد صلاح ضد ساديو ماني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

برر أليكس أوكسليد تشامبرلين نجم فريق الإنجليزي أنانية محمد صلاح وعدم تمرير الكرة لساديو ماني في مباراة بيرنلي بالدوري الإنجليزي التي انتهت بفوز الريدز بثلاثية نظيفة.

وظهر محمد صلاح في محاولة لتسجيل هدف بعدم تمرير الكرة لساديو ماني الذي كان في وضع أفضل للتسجيل لينفجر السنغالي غاضبًا بسبب تلك اللقطة عند استبداله.

وقال تشامبرلين لشبكة "بي بي سي" رد على ضروة إكمال جملة "محمد صلاح ليس أنانيًا بسبب.. "، وحينها أجاب مازحًا: "ليس أنانيًا؟ هذا الفتي لا يمرر الكرة لنا، هل جننت؟ عليك بسؤال ساديو ماني".

وتابع: "مو صلاح ليس أنانيًا ولا يجب أن تنتظروا تمرير الكرة طوال الوقت وأن يسجل في نفس الوقت الكثير من الأهداف.. الطريقة التي يلعب بها تساعدنا على الفوز بالمباريات، وبالتالي عليه مواصلة ما يقوم به".

وواصل تشامبرلين: "هو يسجل الأهداف ونحن نفوز بالمباريات، بالتالي أنا سعيد.. مو صلاح افعل ما تريد".

وأحرز محمد صلاح 4 أهداف في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعدما سدد 11 مرة من بينهم 7 تسديدات على المرمى".

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ماذا قدم محمد صلاح في مباراة ليفربول ضد نابولي

شارك محمد صلاح في خسارة فريقه ليفربول ضد نابولي وفشل في تسجيل أي أهداف لتفوق دفاع نابولي بقيادة السنغالي كاليدو كوليبالي ضد صلاح وماني وفيرمينو.

وصدم موقع "WhoScored" الشهير محبي محمد صلاح وذلك بعدما أعطى الموقع تقييم 5.7 للاعب الدولي المصري، وهو تقييم يعد الأقل في تاريخ محمد صلاح في مباريات دوري أبطال أوروبا

وسدد محمد صلاح 5 تسديدات على المرمى في مباراة ليفربول ضد نابولي كانت كرة واحدة فقط فيهم على المرمى، في حين ذهب 4 كرات خارج الثلاث خشبات وهذا في الوقت الذي وصل فيه معدل التمريرات الصحيحة لدى محمد صلاح في مباراة اليوم إلى 77% فقط.

خلال مباراة ليفربول ضد نابولي قام محمد صلاح بمرواغة واحدة فقط صحيحة، وهو رقم قليل للغاية بالنسبة للنجم الدولي المصري لتستمر سلسلة الأرقام الغير جيدة بالنسبة لمحمد صلاح في مباراة ليفربول ونابولي.

يذكر أن محمد صلاح قد فقد فرصة معادلة الرقم القياسي كأسرع لاعب إفريقي يسجل 15 هدفًا مع فريق واحد في دوري أبطال أوروبا، حيث يملك هذا الرقم النجم الدولي الإيفوراي ديديه دورجيا والذي سجل 15 هدفًا في 25 مباراة فقط مع تشيلسي في حين سجل محمد صلاح 14 هدفًا في 25 مباراة رفقة نادي ليفربول الإنجليزي