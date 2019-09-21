رياضة | صحيفة إسبانية تكشف عن مفاجأة فالفيردي أمام غرناطة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحيفة إسبانية تكشف عن مفاجأة فالفيردي أمام غرناطة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجرت تقارير صحفية إسبانية مفاجأة بشأن تشكيلة برشلونة المنتظرة اليوم أمام غرناطة في الأسبوع الخامس من بطولة دوري الدرجة الأولى الإسباني، والتي من المنتظر أن تكون قوية من أصحاب الأرض.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية في تقرير لها اليوم: "تشكيلة اليوم ستشهد تغيير واحد على الأقل في كل مركز عن تشكيلة مباراة بوروسيا دورتموند الألماني بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي ".