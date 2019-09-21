رياضة | صحيفة إسبانية تكشف عن مفاجأة فالفيردي أمام غرناطة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحيفة إسبانية تكشف عن مفاجأة فالفيردي أمام غرناطة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
فجرت تقارير صحفية إسبانية مفاجأة بشأن تشكيلة برشلونة المنتظرة اليوم أمام غرناطة في الأسبوع الخامس من بطولة دوري الدرجة الأولى الإسباني، والتي من المنتظر أن تكون قوية من أصحاب الأرض.
وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية في تقرير لها اليوم: "تشكيلة اليوم ستشهد تغيير واحد على الأقل في كل مركز عن تشكيلة مباراة بوروسيا دورتموند الألماني بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي ".
ومن المنتظر أن تشهد تشكيلة فالفيردي الظهور الأول للأرجنتيني ليونيل ميسي في الدوري هذا الموسم ، بعد إصابة قد عانى منها في الفترة المقبلة، حيث سيظهر مع الثنائي لويس سواريز وأنطوان جريزمان للمرة الأولى بعد تعاقد البارسا مع الأخير في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة مقابل 120 مليون يورو وهي قيمة الشرط الجزائي.
تشكيلة برشلونة المتوقعة لمواجهة اليوم أمام غرناطة:
في حراسة المرمى: مارك تير شتيجن.
في خط الدفاع: نيلسون سيميدو- جيرارد بيكيه - لينجليت - جونيور فيربو.
في خط الوسط: فيدال - سيرجيو بوسكيتس - فرينكي دي يونج.
في خط الهجوم: ليونيل ميسي - لويس سواريز - أنطوان جريزمان.