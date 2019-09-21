رياضة | خبر سار للأهلي قبل مواجهة سموحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبر سار للأهلي قبل مواجهة سموحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعود رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للمشاركة مع فريقه في المباراة المقبلة امام سموحة والمقرر لها الاثنين المقبل.

وأصبح ربيعة جاهزًا من الناحية الطبية للمشاركة مع الفريق الأحمر بعد تعافيه بشكل كامل من الإصابة التي لحقت به بشد في العضلة الخلفية.

وكان ربيعة قد تعرض للإصابة بشد في العضلة الخلفية في مباراة الأهلي أمام إطلع بره بطل جنوب السودان ولم يتمكن من استكمال اللقاء، ليحل زميله أيمن أشرف بديلًا له.

وخضع ربيعة لبرنامج تأهيلي لمدة ٢٠ يومًا تحت إشراف خالد محمود طبيب الفريق الأحمر، حتى تمكن من التعافي من الإصابة.

وشارك ربيعة بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر في اليومين الماضيين، ثم شارك أمس في مران المستبعدين من مباراة الأهلي لمواجهة الزمالك في نهائي كأس السوبر.

وأصبح ربيعة جاهزًا بشكل كامل للتواجد في مباراة الأهلي المقبلة أمام سموحة في ظل صعوبة لحاق محمود متولي وياسر إبراهيم باللقاء.

ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة مساء الاثنين المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية في إطار مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.

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وكان الأهلي قد توج أمس الجمعة بلقب السوبر المصري للمرة الحادية عشر في تاريخه بعد الفوز على غريمه التقليدي الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وبحضور ١٠ ألاف مُشجع.

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