رياضة | مفاجأت في تشكيلة برشلونة اليوم أمام غرناطة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأت في تشكيلة برشلونة اليوم أمام غرناطة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر إرنيستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة ، على التشكيل الذي سيدفع به في مواجهة غرناطة في اللقاء الذي سيقام بينهما على ملعب الأخير ضمن منافسات الأسبوع السادس من بطولة الدوري الإسباني.

وتشهد تشكيلة فالفيردي الظهور الأول للأرجنتيني ليونيل ميسي في الدوري هذا الموسم ، بعد إصابة قد عانى منها في الفترة المقبلة، حيث سيظهر مع الثنائي لويس سواريز وأنطوان جريزمان للمرة الأولى بعد تعاقد البارسا مع الأخير في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة مقابل 120 مليون يورو وهي قيمة الشرط الجزائي.

تشكيلة برشلونة المتوقعة لمواجهة اليوم أمام غرناطة:

Advertisements

في حراسة المرمى: مارك تير شتيجن.

في خط الدفاع: نيلسون سيميدو- جيرارد بيكيه - لينجليت - جونيور فيربو.

في خط الوسط: فيدال - سيرجيو بوسكيتس - فرينكي دي يونج.

في خط الهجوم: ليونيل ميسي - لويس سواريز - أنطوان جريزمان.