رياضة | رينيه فايلر يحلل 3 أخطاء في الأهلي أمام الزمالك.. اعرف الحلول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رينيه فايلر يحلل 3 أخطاء في الأهلي أمام الزمالك.. اعرف الحلول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة مع لاعبي فريقه قبل انطلاق التدريب الجماعي اليوم السبت على هامش المعسكر المغلق في الإسكندرية.

ويستمر المعسكر المغلق لفريق الأهلي في الإسكندرية حتى نهاية مباراة سموحة المقرر لها يوم الإنين المقبل.

ويسعى فايلر المدير الفني للأهلي لعلاج الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون في مباراة الأمس أمام الزمالك رغم الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويوضح فايلر للاعبيه الأخطاء التي وقعوا فيها وفي مقدمتها التراجع الكبير والتراخي بعد إحراز الفريق لثلاثة أهداف متتالية، وغياب الفاعلية رغم استحواذ الفريق بشكل كامل على الكرة.

كما سيعقد فايلر جلسة مع توماس بينجلي مخطط الأحمال بالفريق لمعرفة سبب التراجع في اللياقة البدنية للاعبي الأهلي بعد نحو ساعة من المباراة.

ويطلب فايلر من مخطط الأحمال وضع برنامج بدني للاعبي الفريق الأحمر لتحضيرهم بشكل جيد قبل المباريات المقبلة..

وتوج الأهلي مساء أمس بلقب كأس السوبر المصري للمرة الحادية عشر في تاريخه بالفوز على الزمالك بثلاثك أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جرت على ستاد برج العرب بالإسكندرية، وبحضور ١٠ ألاف متفرج.

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الأهلي يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة سموحة

رفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح لاعبيه راحة من التدريبات بعد الفوز على الزمالك والتتويج بلقب كأس السوبر المصري.

وتوج الأهلي بلقب كأس السوبر المصري للمرة الحادية عشر في تاريخه بالفوز على غريمه التقليدي الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جرت مساء أمس الجمعة على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

وجاء رفض فايلر منح لاعبيه راحة من التدريبات بسبب ضيق الوقت بين مباراة الأمس والمباراة المقبلة أمام سموحة والمقرر لها الاثنين المقبل.

ويستهل الأهلي حملة الدفاع عن لقب الدوري المصري بمواجهة مضيفه سموحة مساء الاثتين المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

وقرر فايلر استئناف الفريق تدريباته عصر اليوم داخل معسكره المغلق بالإسكندرية، حيث سيستمر المعسكر حتى نهاية مباراة سموحة.

ومن المقرر أن يخوض اللاعبون الذي شاركوا في مباراة الأمس أمام الزمالك تدريبات تأهيلية على هامش المران الجماعي، بينما سيؤدي بقية اللاعبون تدريباتهم بشكل طبيعي.

ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة يوم الاثنين المقبل في إطار مباريات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.