رياضة | "الجوهرة المشعة" يعيد للاتحاد فرصة الثأر أمام الهلال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الجوهرة المشعة" يعيد للاتحاد فرصة الثأر أمام الهلال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض فريق الهلال موقعة مثيرة أمام اتحاد جدة في تمام الساعة السابعة والثلث مساء اليوم بتوقيت القاهرة، في الجولة الرابعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان ، على ملعب الجوهرة المشعة.

والتقى الفريقان منذ أيام في إياب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال آسيا، حيث حقق الهلال الفوز بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر إلى نصف النهائي لمواجهة السد القطري، مستفيدا من تعادله ذهابا بدون أهداف.

ويرغب الاتحاد في الثأر من الزعيم وتحقيق الفوز الذي يقربه أكثر من المقدمة من أجل مصالحة جماهيره الغاضبة ، حيث كان العميد قريبا من التأهل لنصف النهائي بعد إهداره لعديد الفرص السهلة في ملعب جامعة الملك سعود.

تشكيلة الهلال المتوقعة:

حراسة المرمي: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: ياسر الشهراني - جانج هيون سو - علي البليهي - محمد البريك.

خط الوسط: محمد كنو - سلمان الفرج - كاريلو - نواف العابد.

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خط الهجوم: سيباستيان جيوفينكو - بافيتيمبي جوميز.

تشكيلة الاتحاد المتوقعة:

حراسة المرمى : فواز القرني

خط الدفاع : سعود عبد الحميد – زياد الصحفي – مروان دا كوستا – حمدان الشمراني

خط الوسط : إيميليانو – لويس خيمينيز – كارلوس فيلانويفا – كريم الأحمدي

خط الهجوم : رومارينيو – بريجوفيتش

وتقام المباراة في تمام الساعة السابعة والثلث مساء اليوم بتوقيت القاهرة، الساعة الثامنة والثلث مساء بتوقيت مكة المكرمة ، التاسعة والثلث مساء بتوقيت أبو ظبي الإماراتية ، الساعة الثامنة والثلث مساء بتوقيت الدوحة.