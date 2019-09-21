رياضة | الأهلي يستكشف حجم إصابة مدافعه الأول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يستكشف حجم إصابة مدافعه الأول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يجري محمود متولي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أشعة على العضلة الخلفية لتحديد حجم الإصابة ومدة غيابه عن الفريق الأحمر.

وكان متولي قد اضطر لمغادرة مباراة الأهلي بالأمس أمام الزمالك بعدما تعرض للإصابة في الدقيقة ٢٥ ليحل زميله محمد هاني بديًلا له.

وتحسم الأشعة التي سيُجريها متولي مدة غيابه عن الأهلي، وموعد عودته للانتظام في التدريبات الجماعية.

ويأمل الجهاز الفني للأهلي أن تكون إصابة متولي بسيطة خاصة وأنه أصبح واحدًا من العناصر الأساسية في صفوف الفريق الأحمر.

وستكون فرص متولي صعبة للغاية إن لم تكن مستحيلة في التواجد بمبارة الأهلي المقبلة أمام سموحة.

وتوج الأهلي مساء أمس الجمعة بلقب السوبر المصري للمرة الحادية عشر في تاريخه بالفوز على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جرت على ستاد برج العرب بالإسكندرية وبحضور ١٠ ألاف متفرج.

الراحة ممنوعة في الأهلي من أجل سموحة

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رفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح لاعبيه راحة من التدريبات بعد الفوز على الزمالك والتتويج بلقب كأس السوبر المصري.

وتوج الأهلي بلقب كأس السوبر المصري للمرة الحادية عشر في تاريخه بالفوز على غريمه التقليدي الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جرت مساء أمس الجمعة على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

وجاء رفض فايلر منح لاعبيه راحة من التدريبات بسبب ضيق الوقت بين مباراة الأمس والمباراة المقبلة أمام سموحة والمقرر لها الاثنين المقبل.

ويستهل الأهلي حملة الدفاع عن لقب الدوري المصري بمواجهة مضيفه سموحة مساء الاثتين المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

وقرر فايلر استئناف الفريق تدريباته عصر اليوم داخل معسكره المغلق بالإسكندرية، حيث سيستمر المعسكر حتى نهاية مباراة سموحة.

ومن المقرر أن يخوض اللاعبون الذي شاركوا في مباراة الأمس أمام الزمالك تدريبات تأهيلية على هامش المران الجماعي، بينما سيؤدي بقية اللاعبون تدريباتهم بشكل طبيعي.

ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة يوم الإثنين المقبل في إطار مباريات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.