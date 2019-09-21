رياضة | ليفربول يطعن محمد صلاح من جديد

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كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم السبت مفاجأة من العيار الثقيل بشأن رغبة ليفربول في منح أفضلية للسنغالي ساديو ماني على المصري محمد صلاح.
ليفربول يطعن محمد صلاح من جديد
وذكرت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، أن ليفربول يستعد لتجديد عقد ماني مرة أخرى، بعدما جدد عقده في نوفمبر الماضي.
وأوضحت الصحيفة، أن إدارة "الريدز"، تجهز لماني عقدا جديدا يمتد حتى العام 2025، وسيحصل بموجبه صاحب الـ27 عاما على راتب ضخم، يفوق ما يتقاضاه أعلى اللاعبين أجرا في صفوف الفريق حاليا، النجم المصري محمد صلاح (200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا).
وسجل ماني 26 هدفا في مختلف المسابقات الموسم الماضي.
ويستعد ليفربول لمواجهة تشيلسي غدا الأحد، في قمة مباريات الأسبوع السادس من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
رقم سلبي لـ"صلاح" أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا
وتعرض نادي ليفربول لهزيمة قاسية على يد نابولي الإيطالي، في أولى مباريات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما مساء يوم الثلاثاء الماضي على أرضية ملعب سان باولو في مدينة نابولي الإيطالي، ليحصد صاحب الأرض والجمهور على أول ثلاث نقاط ويعزز موقفه في أن يخطف إحدى بطاقتي التأهل عن هذه المجموعة.
وأدى محمد صلاح واحدة من أسوء مبارياته مع ليفربول هذا الموسم، حيث كشفت الأرقام عن كون محمد صلاح قد سدد أكثر من 5 تسديدات على مرمى نابولي، كانت واحدة فقط على المرمى، أما الباقي خارج الثلاث خشبات، ليتعرض اللاعب لصدمة جديدة وبحصل جناح نادي ليفربول على تقييم سيء جدًا بالنسبة له على شبكة “هوسكورد” العالمية حيث حصل على أقل من 5.5/10، وهو واحد من أسوء التقييمات التي تحصل عليها محمد صلاح منذ إنضمامه لصفوف ليفربول.
الشبكة العالمية، قالت أن محمد صلاح قد استحوذ على الكرة بنسبة 3.2% من إجمالي إستحواذ فريقه على الكرة، في حين بلغت معدل تمريراته الصحيحة نحو 77% فقط، وقام اللاعب الدولي المصري بمراوغة واحدة طوال المباراة، وهو ما يؤكد بأن دفاع نابولي بقيادة السنغالي، كوليبالي، قد نجح في التفوق على محمد صلاح وعلى زملاءه في خط هجوم ليفربول روبرتو فيرمينو، وساديو ماني، ونجحوا في تقليل خطوتهم والخروج من المباراة بشباك نظيفة.