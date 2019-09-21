رياضة | طنطا لا يسقط في الدور الأول أمام الأهلي والزمالك (تقرير)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طنطا لا يسقط في الدور الأول أمام الأهلي والزمالك (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق بطولة الدوري الممتاز لعام 2019-2020 اليوم السبت ويرصد الخليج 365 الرياضي آخر مواجهات فريق طنطا الصاعد حديثا للبطولة أمام خصومه في الدور الأول.

لعب طنطا 17 فاز في مباراة واحدة وتلقي الهزيمة في 9 مباريات، وتعادل في 5، ولم يلتق من قبل مع فريقي الجونة ومصر.

يستضيف طنطا فريق الزمالك في الجولة الثانية عشرة، ثم يحل ضيفًا على الأهلي في الجولة الثالثة عشرة ولم يتلق هزيمة من القطبين في الدور الأول لآخر مواسمه، حيث عادل في ملعب غزل المحلة بنتيجة 1/1 أمامهم.

آخر مواجهات طنطا أمام خصومه في الدور الأول

تعادل طنطا مع وادي دجلة، الذي يواجهه غدا الأحد علي ملعب بتروسبورت في الخامسة والنصف مساء، وفي الجولة الثانية يستضيف نظيره بيراميدز الذي تلقي هزيمة منه في كأس مصر.

لعب طنطا أخر مباراة أمام بيراميدز في مسابقة كأس مصر، وخسر بنتيجة 3/2، وفاز بيراميدز بصعوبة، حيث تأخر بهدف عن طريق محمد شيكا لاعب طنطا، ثم عادل البرازيلي كينو النتيجة، والذي أضاف الهدف الثاني، قبل أن يعادل طنطا النتيجة بهدف عن طريق ضربة جزاء سجلها عبدالرحمن الدح، قبل أن يقود 'قفشة' فريق للفوز واقصاء طنطا من كأس مصر.

وآخر مواجهة تمام حرس الحدود كانت في كأس مصر، وخسر طنطا في المباراة، وأيضا تلقي العظيمة أمام الجيش، الذي يواجهه في الجولة الرابعة، تعادل مع الاسماعيلي 2/2، وحقق الفوز علي سموحة، وخسر أمام الاتحاد والانتاج، وتعادل مع المقاصة وأسوان.

لم يلتقي فريق طنطا من قبل مع نادي مصر، وخسر من الزمالك آخر مباراة، وايضا خسر من الأهلي الذي يواجهه في الجولة الثالثة عشر.

وأيضا لم يلعب من قبل مع الجونة، وتادل مع المقاولون، وتلقي هزيمة من المصري وإنبي الذي يواجهه في ختام الدور الأول.

قائمة طنطا وصفقاته

المدير الفني: أيمن المزين

الصفقات

علي فرج (بتروجت)

محمد فتحي (سموحة)

أحمد فهمي (غزل المحلة)

محمد ماجد أونش (الفيصلي الأردني)

إيهاب سمير (المقاولون العرب)

محمود كابونجا (الانتاج الحربي)

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وليد عادل (مصر المقاصة)

محمود صلاح (كفر الشيخ)

خالد جمال (ياني التركي)

هشام شعبان (الأهلي)

أحمد الألفي (الاتحاد السكندري)

ماريو بيرنارد (الدفاع الحسني الجديدي)

تاديو لوانجا (فيبرس الأوغندي)

إسلام فؤاد (المقاولون العرب)

أحمد الشناوي (بتروجت)

جون أفير (كينيا)

باسم عبد العزيز (النجوم)

الحسن ضيوف

قائمة طنطا

حراسة المرمى: إسلام طارق وعلى فرج ومحمد فتحى

خط الدفاع: محمد حسام - محمد العشرى - سليمان عبدربه - محمود مسعود - باسم عبد العزيز - إيهاب سمير - أحمد فوزى - محمد الشاذلي – أحمد فهمي – محمد أسعد

خط الوسط: حسام غالي - أحمد الشناوى - وليد عادل - مصطفى أمين - محمود كابونجا - تاديو لوانجا - محمود صلاح - أحمد الألفى - أحمد قطاوى - محمد ماجد " أونش " - ماريو بيرنارد و ثنائى الشباب مواليد 99 عبد الرحمن " الدح " - خالد جمال

خط الهجوم: محمد جمال ميدو - هشام شعبان - إسلام فؤاد - جون أفير - الحسن ضيوف

متوسط أعمار اللاعبين : 28.2 سنة

القيمة السويقية : 54 مليون جنيه